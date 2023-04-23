АФИНЫ, 23 апр — ПРАЙМ. Сбор подписей под петицией с призывом к властям Кипра возобновить прямое авиасообщение с Россией начался в воскресенье по инициативе Координационного совета российских соотечественников (КСРС). Инициатива была оглашена на выездном расширенном заседании совета в Деликипосе, пригороде Никосии, сообщили в координационном совете. На Кипре начали замораживать счета подсанкционных россиян

"Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено более года назад. Это ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России. С другой стороны, отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на кипрской экономике. При отсутствии прямых рейсов Кипр теряет 25% турпотока из-за отсутствия россиян", — говорится в петиции.

Ее авторы отмечают, что Россия увеличила долю внутреннего туризма, это положительно сказалось на экономике и способствовало росту инвестиций в туристический сектор РФ. "Однако от ограничений выиграла не только Россия, но и еще 52 страны, которые поддерживали прямое воздушное сообщение с Россией. Турция стала одним из главных бенефициаров. Мы считаем, что кипрское правительство, присоединившись к санкциям ЕС, оказало большую услугу России и Турции, действуя против граждан собственной страны и нанося неприемлемый экономический ущерб кипрской экономике. Предлагаем отменить решение, доказавшее свою неэффективность", — указывается в петиции.

В расширенном заседании КСРС Кипра участвовали российские соотечественники и кипрские общественные деятели, приехавшие из самых разных городов. Участники выездного заседания Координационного совета российских соотечественников имели возможность подписать петицию прямо на месте. В этот же день она была размещена на онлайн-платформе Change.org.

На слете соотечественников также обсуждались планы подготовки к празднованию на Кипре 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. После этого обсуждения была организована акция: участники совещания под песни фронтовых лет развернули огромный 50-метровый флаг РФ, дружно скандируя "Россия!", сообщили в КСРС.

"Впервые в республику в этом году будет доставлена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. В рамках торжеств в ряде городов, в том числе в Никосии, Лимасоле, Ларнаке и Пафосе, запланированы автопробеги Победы. Затем автомобильные колонны со всех городов съедутся в Никосию и уже общей колонной проедут по кипрской столице. Завершатся мероприятия шествием "Бессмертного полка", концертом профессиональных и самодеятельных коллективов России и Кипра, а также праздничным салютом. На всех площадках будут работать полевые кухни и ярмарки", — сказали в совете. По словам организаторов, ожидается участие более 5 тысяч человек.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.