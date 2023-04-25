МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. РЖД запустили в своем мобильном приложении возможность забронировать путешествие на туристическом поезде, сообщила компания. РЖД ждут от заводов линейку полностью отечественных локомотивов

"Накануне летнего сезона обновили мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS, сделав доступными новые полезные опции, например: появился раздел "Путешествуй с РЖД!", где можно выбрать вариант путешествия — от тура "выходного дня" до больших круизных программ в формате "поезд-отель", — говорится в сообщении.

РЖД отмечают, что через приложение приобретается всё больше электронных билетов на поезда дальнего следования. Так, по итогам первого квартала 2023 года через него продано более 30% (в январе-марте 2022 года было около 28%). Помимо приложения, пассажиры могут купить билеты онлайн через сайт РЖД. Всего через интернет продается более 74% билетов.