МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. РЖД запустили в своем мобильном приложении возможность забронировать путешествие на туристическом поезде, сообщила компания.

Выставка "Железнодорожная модель"

РЖД ждут от заводов линейку полностью отечественных локомотивов

"Накануне летнего сезона обновили мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для Android и iOS, сделав доступными новые полезные опции, например: появился раздел "Путешествуй с РЖД!", где можно выбрать вариант путешествия — от тура "выходного дня" до больших круизных программ в формате "поезд-отель", — говорится в сообщении.

РЖД отмечают, что через приложение приобретается всё больше электронных билетов на поезда дальнего следования. Так, по итогам первого квартала 2023 года через него продано более 30% (в январе-марте 2022 года было около 28%). Помимо приложения, пассажиры могут купить билеты онлайн через сайт РЖД. Всего через интернет продается более 74% билетов.