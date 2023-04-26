МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Крупный туроператор Fun&Sun сократил количество чартерных программ на летний сезон по России, оставив только самые востребованные — Сочи, Казань, Дагестан, Карелию, Алтай и Бурятию; еще в ряд регионов компания намерена отправлять туристов на блоках мест на регулярных рейсах, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Минпромторг отметил рост интереса к промышленному туризму в России

В начале марта пресс-служба кабмина сообщила, что правительство направит 500 миллионов рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов в 2023-2024 годах (по 250 миллионов рублей в год). Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Позднее в Ассоциации туроператоров России отметили, что объем средств, выделенных кабмином, уменьшился в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты говорили, что снижение финансирования помешает увеличить количество маршрутов по стране в текущем году.

"Мы видим спрос на чартерный турпродукт в регионы России и готовы ставить чартеры, но в текущей ситуации вынуждены оптимизироваться, сохранив только наиболее востребованные программы. Этим летом россияне смогут поехать на чартерах на Байкал (Бурятия), Алтай, в Карелию, Казань, Сочи, а также на Северный Кавказ (Дагестан)", — рассказали в туроператоре.

В прошлом году компания осуществляла чартерные программы по следующим направлениям: Бурятия, Тюмень, Мурманск, Шерегеш, Тобольск, Дагестан, Чечня, Казань, Алтай, Карелия. Были также отдельные чартерные рейсы в Москву и Санкт-Петербург из регионов. При этом в туроператоре отметили, что планируют и в этом зимнем сезоне продолжать чартерные рейсы в Шерегеш. Fun&Sun запустит чартерные программы в Казахстан

Однако по ряду направлений компания в этом году будет отправлять путешественников вместо чартеров на гарантированных местах на регулярных рейсах. Уже анонсированы туристические программы в регионы Дальнего Востока, в числе которых поездки на Сахалин, Камчатку и во Владивосток. На аналогичных условиях в туроператоре планируют отправлять туристов на Байкал (Иркутск), в Чечню, Северную Осетию-Аланию и Калининград.

В туроператоре рассказали, что чартерные программы в Карелию стартуют 8 июня, в Казань — 9 июня, на Алтай — 11 июня, в Бурятию — 24 июня. Программа в Дагестан будет организована в два этапа: сперва туристам предложат короткие чартерные туры на майские праздники в период 29 апреля — 11 мая. Летняя программа начнется с 3 июня. Стоимость туров стартует от 20,5-45,5 тысяч рублей за человека, в зависимости от направления.

Программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта по туризму, реализуемая с 2020 года по инициативе правительства. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна. В результате стоимость пакетных туров оказывалась в 1,5-2 раза ниже, чем при самостоятельном бронировании отдельных услуг, а туристы получали возможность приобретать готовое путешествие "под ключ", включающее комплекс услуг — перелеты, проживание, трансферы и экскурсии по программе. Fun&Sun первым начал реализацию чартерных программ по России и на сегодняшний день является лидером по количеству таких программ.