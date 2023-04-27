МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Средняя стоимость десятидневных зарубежных туров на лето с проживанием в отелях четыре-пять звезд составляет порядка 80-90 тысяч рублей на одного, причем мест еще много как в среднем, так и в бюджетном сегменте, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Правительство сможет делать исключения из спецмер в отношении Украины

"Глубина продаж довольно небольшая. По акции раннего бронирования (завершилась в конце марта — ред.) продавались июнь, июль, август и даже сентябрь. Особенно активно бронировался премиальный сегмент и на внутрироссийских, и на зарубежных направлениях. Тут вопросов с продажами нет. Но как только мы переходим в бюджетный и средний сегмент, то можем констатировать, что мест на лето осталось еще много как внутри страны, так и за рубежом", — сказала Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".

По мнению главы АТОР, высокие цены на поездки по России останутся, если не возникнет снижение спроса. "Россия подорожала на порядка 15%, премиальный сегмент повысился больше — на 20%, а в некоторых моментах — на 30%. Зарубежные направления тоже не все дешевые на лето. Цены будут снижаться если спрос будет невысоким", — сказала она.

"Средняя стоимость десятидневного отдыха на море за границей составляет порядка 80-90 тысяч на человека в четырех- или пятизвездочном отеле на "все включено". По России аналогичные туры выходят немного дороже", — сказала Ломидзе, уточнив, что речь идет о среднем уровне отелей.

По данным главы ассоциации, бюджетные туры можно найти за 50-60 тысяч рублей, а порой и за 40 тысяч, например, в Египет.

"Но все время нужно мониторить ситуацию, так как даже премиальные объекты, если спрос будет низкий, могут снижать цены. Такая же история и с билетами", — посоветовала глава АТОР.