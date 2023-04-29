СОЧИ, 29 апр — ПРАЙМ. Первый в сезоне 2023 года туристический ретропоезд, интерьер которого стилизован под 80-е годы прошлого века, отправится из Сочи в Республику Абхазия 29 апреля, сообщили в пресс-службе филиала Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" — дочернее общество ОАО "РЖД"). Власти Абхазии сообщили о росте спроса на отдых в республике

Обычно поезд возобновляет абхазское направление перед стартом летнего сезона в Сочи. В состав поезда включены вагоны разных классов — плацкартные, купейные, СВ, общие и с местами для сидений. Интерьер вагонов отражает стиль 20 века, при этом они оснащены современной инфраструктурой. Санитарные комнаты, кондиционеры, розетки и USB-разъемы для зарядки смартфонов находятся в свободном доступе для путешественников. В вагоне-ресторане пассажирам предложат блюда русской и абхазской кухни, некоторые из них приготовлены по оригинальным рецептам.

"С 29 апреля туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование. Он будет связывать курортные города России и Абхазии до конца ноябрьских праздников. В этом сезоне Федеральная пассажирская компания улучшила расписание: ретропоезд будет прибывать в Гагру почти на два часа раньше и на 30 минут позже отправляться в обратный путь", — рассказали в компании.

В пути следования ретропоезда предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш. Курсировать поезд будет каждый день, кроме вторников, а по средам — отправляться в Абхазию от железнодорожного вокзала города Сочи.

Как рассказали в ФПК, состав с туристами будет выезжать из Туапсе в 4.20, из Сочи — в 6.31. В Гагру поезд будет прибывать в 9.45, уезжать оттуда в 22.40.

Первый рейс туристического ретропоезда состоялся 15 августа 2020 года. В прошлом году он начал курсировать с 30 апреля по ноябрь. Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.

Ранее в ФПК сообщали, что туристическим поездом перевезено свыше 70 тысяч человек. В поезде также можно оформить экскурсии. Паспортный контроль на российско-абхазской границе пассажиры проходят, не выходя из вагонов.