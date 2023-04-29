СОЧИ, 29 апр — ПРАЙМ. Туристический ретропоезд открыл сезон маршрутов из Сочи в Республику Абхазия, состав отправился в первую в 2023 году поезду и будет курсировать до ноября, передает корреспондент РИА Новости. Турпоезд из Сочи в Абхазию отправился в первую поездку в новом сезоне

Рано утром в субботу на перроне сочинского железнодорожного вокзала собрались желающие отправиться из российской олимпийской столицы в Гагру. На входе в вагоны проводники и проводницы встречали путешественников в стилизованных под 80-е годы прошлого века костюмах. Процедура проверки билетов — стандартная, занимает не более пяти минут.

Интерьер вагонов оформлен таким образом, чтобы туристы окунулись в атмосферу прошлого столетия: здесь и гобеленовые картины, и рекламные плакаты советских времен. Есть комната для фотосессии с фотографическим аппаратом, ретромагнитофоном и чемоданом эпохи СССР. В вагоне-ресторане официантки в кокошниках подают индийский чай, на стенах — баранки, консервы и минеральная вода в цветных авоськах.

В поезде можно оформить экскурсии, а паспортный контроль на российско-абхазской границе пассажиры проходят, не покидая вагонов.

Как рассказал РИА Новости заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" (АО "ФПК" — дочернее общество ОАО "РЖД") Вадим Соловьев, популярность поезда растет, поэтому компания прогнозирует активный спрос на поездки в летнем сезоне 2023 года.

"Сегодня, 29 апреля, в первый рейс поезд отправляется заполненным примерно наполовину. Основной поток туристов мы ожидаем в майские праздники и летний период. В пиковые периоды спроса турпоезд может перевозить порядка 400 туристов за один рейс. Мы ожидаем, что по итогам сезона 2023 года поезд "Сочи" перевезет более 60 тысяч пассажиров, что на 5% больше результатов прошлого года", — рассказал журналистам Соловьев в пресс-туре, организованном филиалом ФПК.

Он отметил, что в поезд, следуя в Гагру, остановится на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш. Курсировать он будет каждый день, кроме кроме вторников, по средам — отправляться в Абхазию с сочинского вокзала.

В первую поездку ретропоезд отправился 15 августа 2020 года. За это время он совершил 921 поездку и перевез более 130 тысяч пассажиров. Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.