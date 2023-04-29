СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Турпоезд из Сочи в Абхазию отправился в первую поездку в новом сезоне

"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова. Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года", — сказал Волченко.

Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.