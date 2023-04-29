МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Загрузка отелей и санаториев в Крыму на майские праздники составила от 50 до 70 процентов, заявил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Самый дешевый отдых: куда отправятся россияне этим летом

"Загрузка в майские праздники по многим средствам размещения весьма приличная — от 50 до 70%, а в некоторых случаях и выше", — отметил он.

По словам Волченко, такому притоку поспособствовали адекватные цены, опции и работа с постоянными клиентами.

Ранее ООО "ГрандСервисЭкспресс" сообщал, что пассажиропоток в Крым и обратно в начале мая увеличится в два раза, до примерно 200 тысяч человек.