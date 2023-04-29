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2023
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Крымские власти рассказали о загрузке отелей региона на майские праздники
Туризм
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Загрузка отелей и санаториев в Крыму на майские праздники составила от 50 до 70 процентов, заявил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. "Загрузка в... ПРАЙМ, 29.04.2023
бизнес, новости, туризм, крым, май, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Загрузка отелей и санаториев в Крыму на майские праздники составила от 50 до 70 процентов, заявил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Загрузка в майские праздники по многим средствам размещения весьма приличная — от 50 до 70%, а в некоторых случаях и выше", — отметил он.
По словам Волченко, такому притоку поспособствовали адекватные цены, опции и работа с постоянными клиентами.
Ранее ООО "ГрандСервисЭкспресс" сообщал, что пассажиропоток в Крым и обратно в начале мая увеличится в два раза, до примерно 200 тысяч человек.