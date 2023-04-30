Глава минкурортов Волченко: власти Крыма максимально упростили логистику для туристов
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рост числа поездов в Крым и сокращение времени досмотра автомобилей на подходах к Крымскому мосту улучшат логистическую доступность полуострова, заявил РИА Новости глава минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Огромное внимание главой республики Крым уделяется логистическим возможностям полуострова. Это связано и с увеличением количества поездов, которые продолжают назначаться, прежде всего, из Москвы… Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности", — сказал Волченко.
Помощь прибывающим в Крым на автомобилях отдыхающим окажет туристический информационный центр, который начнет работу уже на майские праздники (на подходах) со стороны Краснодарского края, добавил он.
https://1prime.ru/tourism/20230430/840505979.html
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