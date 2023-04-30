МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Количество россиян, желающих отправиться в поездку по России, за год сократилось более чем в два раза — до 26 процентов, туристы заинтересовались зарубежными направлениями, в том числе Турцией, Абхазией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Самый дешевый отдых: куда отправятся россияне этим летом

"В настоящий момент количество продаж на июнь-август превышает прошлогодние цифры на 36 процентов. В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54 процента отдыхающих, которые уже купили туры. В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом", — рассказали в сервисе.

Там отметили, что наибольшее число путешественников планируют провести отпуск в Турции — 46 процентов, и средний чек там — 226 тысяч рублей. "Россия пока на втором месте, остаться внутри страны собираются 26% отдыхающих. Абхазия два года подряд занимает третью строчку. Стоит отметить, что данное направление в 2023-м немного увеличило долю — до 10% с 7%", — указали аналитики.

В топе популярных стран для отдыха также Египет и Объединенные Арабские Эмираты. "Эти направления стабильно занимают свои позиции, однако средние чеки выросли. В среднем поездка к пирамидам обойдется в 204 тысячи рублей, ранее можно было отдохнуть за 165 тысяч. Эмираты подорожали до 177 тысяч рублей за тур со 159 тысяч", — уточнили в компании.

Аналитики подчеркнули, что почти все поездки подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом.