В Крыму отметили популярность новых модульных отелей
Глава Минкурортов Волченко отметил рост популярности 11 модульных отелей на природе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — ПРАЙМ. Новые модульные отели с 250 номерами готовы к работе в самых интересных природных локациях Крыма, они набирают популярность. Об этом сообщил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Отдельного внимания заслуживают 11 новых модульных отельных комплексов, которые построены благодаря в том числе грантам РФ, 50% со стороны бизнеса, 50% субсидии со стороны государства", — сказал глава ведомства.
По словам министра, к работе в лесной и приморской частях полуострова подготовлены 250 номеров, тысяча койко-мест и свыше 100 работников. В следующем году количество отелей увеличится, добавил он.
Волченко подчеркнул, что такой формат отдыха набирает популярность.
https://1prime.ru/tourism/20230430/840506718.html
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