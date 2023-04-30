СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — ПРАЙМ. Новые модульные отели с 250 номерами готовы к работе в самых интересных природных локациях Крыма, они набирают популярность. Об этом сообщил РИА Новости министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. В Крыму упростили логистику для туристов

"Отдельного внимания заслуживают 11 новых модульных отельных комплексов, которые построены благодаря в том числе грантам РФ, 50% со стороны бизнеса, 50% субсидии со стороны государства", — сказал глава ведомства.

По словам министра, к работе в лесной и приморской частях полуострова подготовлены 250 номеров, тысяча койко-мест и свыше 100 работников. В следующем году количество отелей увеличится, добавил он.

Волченко подчеркнул, что такой формат отдыха набирает популярность.