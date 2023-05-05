МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 мая запустит прямые регулярные рейсы из Минеральных Вод в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба флагманского перевозчика. Авиакомпания Red Wings открыла рейсы из Москвы в Баку

"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Минеральных Вод в Анталью. Полёты будут выполняться авиакомпанией "Россия", начиная с 29 мая, по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

В предстоящем летнем сезоне "Аэрофлот" предлагает обширную программу полётов в пункты Турции из Москвы и восьми регионов России. Также авиакомпания выполняет прямые рейсы в Минеральные Воды из Самары, Уфы, Казани, Екатеринбурга и Перми.