МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу для отдыха в мае-августе, доля этих направлений среди всех внутренних по России с вылетом в этот период выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса для поиска и покупки авиабилетов "Авиасейлс". В России оценили идею Бали ввести квоты для туристов

По итогам летнего сезона 2022 года в Ассоциации туроператоров России сообщали о том, что спрос на туры в регионы Северного Кавказа вырос на 30-35%. "В России продолжает расти популярность Кавказа как туристического направления. Путешественники за последний год стали чаще выбирать Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу для отпуска. Доля этих направлений с вылетом в мае-августе 2023 года выросла на 19% за последний год", — рассказали в сервисе.

Там отметили, что слетать в Минеральные Воды можно от 7,8 тысячи рублей из Москвы и обратно. "Из аэропорта в Минеральных Водах можно, к примеру, добраться в Пятигорск и Кисловодск. Там, кроме санаторно-оздоровительного отдыха, путешественники могут пройтись по лермонтовским местам, осмотреть здания дореволюционной и советской архитектуры, зайти в питьевые бюветы минеральных вод и оценить гастрономическое разнообразие местной кухни", — сообщили в компании.

Эксперты добавили, что из Минеральных Вод удобно начинать путешествие по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В том числе, посетить Софийские озера, Семицветное озеро и Домбайскую поляну. За приэльбрусьем, водопадами и зелеными долинами — тоже сюда.

"В Махачкалу из столицы можно добраться от 8,4 тысячи рублей. Сюда прилетают, чтобы продолжить путешествие по Дагестану. Причин для поездки много: увидеть горы Кавказа, отдохнуть у Каспийского моря, исследовать дагестанскую кухню. Последнее — обязательно, ведь опытные путешественники рекомендуют Дагестан как место для гастрономического туризма", — сообщили в "Авиасейлс".

Эксперты также отметили, что отправиться во Владикавказ из Москвы и обратно стоит от 11,7 тысячи рублей. "Природа региона богата на горы и водопады. Здесь можно увидеть и древние постройки, например, город мертвых в Даргавсе, который входит в наследия ЮНЕСКО", — отметили в сервисе.