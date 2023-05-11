МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Южная Корея находится в числе первых среди стран Восточной Азии по объему спроса со стороны российских туристов, опережая Японию и конкурируя с Китаем, спросом у путешественников пользуются сити-туры, а также тематические программы, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. В России оценили идею Бали ввести квоты для туристов

"В сравнении с другими странами Восточной Азии запрос на экскурсионные туры в Южную Корею один из первых. Посоревноваться может разве что Китай, так как туда есть прямые рейсы из России", — рассказал руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.

Активный спрос на экскурсионные туры в Южную Корею со стороны россиян отметили и в туроператоре "Интурист". "Это направление мы запустили в начале этого года, и сразу начались продажи. Спрос на Южную Корею оказался даже выше, чем мы предполагали. Оно востребовано, даже несмотря на то, что у нас нет прямой перевозки в Сеул. Особенность путевок в эту страну еще и в том, что они на 40-50% могут быть дешевле того же японского направления", — рассказали в компании.

Туроператоры отметили, что россияне сейчас в основном бронируют летние и осенние заезды, пользуются популярностью туры в Сеул и экскурсионные программы с посещением сразу нескольких городов Южной Кореи. Есть спрос на поездки в даты фестиваля цветов и бьюти-туры, а также тематические путевки по следам южнокорейской поп-группы BTS. В АТОР назвали самые бюджетные страны для летнего отдыха

Как отметил Глотов, стоимость путевки на семь дней по Сеулу на человека составит в районе 75 тысяч рублей не включая билеты на самолет, которые обойдутся еще порядка 75 тысяч рублей. Для поездки в Южную Корею также потребуется оформить электронное разрешение на въезд, которое можно сделать через туроператоров.

Южная Корея с 1 апреля 2022 года возобновила безвизовый режим с Россией для туристов. Россиянам, едущим в страну с целью учебы или работы, необходимо будет получить соответствующую визу. Туристам же нужно только подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA). Получить разрешение K-ETA необходимо как минимум за 72 часа до вылета. Коронавирусные ограничения отменены в Южной Корее с 1 октября 2022 года.