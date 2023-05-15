МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Авиабилеты на прямые рейсы в Грузию уже появились, улететь из Москвы в Тбилиси можно от 17 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс". Грузия получила рекордную прибыль от туризма в 2022 году

Как сообщили ранее в понедельник в агентстве гражданской авиации Грузии, российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на авиаперелеты из Москвы в Тбилиси, рейсы будут выполняться семь раз в неделю с 17 мая. Ряд российских туроператоров сообщил РИА Новости о готовности работать с "Азимутом" и ждут их появления в системах бронирования.

"Авиабилеты Москва-Тбилиси без пересадок от авиакомпании "Азимут" появились в выдаче "Авиасейлс". Цена в одну сторону — от 17 тысяч рублей. Полёт займёт примерно четыре часа", — рассказали в компании.