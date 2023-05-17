МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на санаторно-курортный отдых в России, в здравницах Кавказских Минеральных Вод, например, практически не осталось мест, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). В Крыму отметили популярность новых модульных отелей

"По данным туроператоров, спрос на санаторно-курортный отдых в этом году вырос на 30%, наиболее востребованы объекты на курортах Кавказских Минеральных Вод. На летний сезон вплоть до октября в них практически не осталось мест, несмотря на заметный рост цен", — сообщили в союзе.

Как отметила эксперт РСТ, гендиректор компании "Мультитур" Юлия Высоканова, санатории Кавминвод всегда были востребованы и не страдали от недозагрузки, однако появились дополнительные факторы, увеличивающие спрос. "Сейчас востребовано не только лечение, необходимое некоторым людям по показаниям, но и оздоровление в целом, забота о себе. При этом аналогичные оздоровительные объекты в Европе стали менее доступными, так как к высоким ценам присоединились проблемы с дорогой и визами. Многие туристы переориентировались с зарубежных стран на Россию", – сказала она.

В компании "Алеан" сообщили, что в продаже нет мест в санатории Кавминвод до октября. "Причем закончилась не только наша квота, но и в самих санаториях уже нет свободных мест. И это несмотря на рост цен в некоторых из них на 15-30%", — сказала эксперт РСТ, коммерческий директор туроператора Оксана Булах, слова которой привели в сообщении.

Булах полагает, что причина – не только в резко возросшем спросе россиян на оздоровление, но и ограниченном номерном фонде на курортах. "Как и речные круизы, санатории имеют свою постоянную аудиторию, которая привыкла ездить на один и тот же курорт хотя бы раз в год и бронирует свою поездку заранее. Санатории – единственный вид отдыха в России, по которому, в отличие от пляжного или экскурсионного, в этом году выросла глубина бронирований", — сказала эксперт.

Высоканова отмечает, что на первом месте по спросу на Кавминводах – санатории Кисловодска, но интерес к Пятигорску, Железноводску, Ессентукам тоже растет, в основном за счет появления новых средств размещения. За минувшие пять лет в городах-курортах Кавминвод появилось более 110 новых отелей и санаториев почти на 5 тысяч мест. По информации министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, которые привели в РСТ, загрузка санаториев на лето в середине мая составляет 93,3%.