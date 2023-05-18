МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Многие отели Крыма для привлечения туристов снизили цены на треть по сравнению с 2022 годом, сообщили "Известиям" в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Власти Крыма рассказали о готовности отельеров принять туристов

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, на 20-30% снизили цены в том числе и "востребованные объекты".

Сегодня крымские отели, как отмечает глава регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский, выживают главным образом за счет местных жителей, которые в основном выбирают объекты Большой Ялты, отчего в других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не получать убытки.

При этом загрузка крымских отелей и санаториев в нынешнем году, как оценивает Зелинский, еще ниже, чем в 2022-м и тем более 2021-м.

По его данным, в среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров.

"И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить", — подчеркнул Зелинский.