МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Грузинские власти разрешили Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

Подписи под документом поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян. "Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества", — рассказали в ведомстве.

В Минэкономразвития добавили, что профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства РФ и Ирана. "Подтверждена готовность помогать созданию новых инновационных туристских продуктов, в частности, путем ознакомления с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развития развлекательного туризма", — добавили в ведомстве.

"Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов.

"Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", — заключили в Минэкономразвития.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.