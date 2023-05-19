МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет, путешественники ждут снижения цен на направлении, однако появившиеся прямые авиарейсы в Тбилиси из Москвы имеют высокую загрузку, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Грузинские оппозиционеры встретили первый рейс из России акцией протеста

В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. "Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть. Это по большей части гуманитарные-частные поездки, так как Грузию часть россиян выбрала для релокации, работы, аренды недвижимости и транзитных перевозок. Поэтому и туризм, и частные, и деловые поездки присутствуют. Загрузка рейсов хорошая, но места есть на различные даты", — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Пока мы ажиотажного спроса на туры в Грузию не видим, потому что туристы пока присматриваются к предложениям и ждут, когда будут снижаться цены на авиабилеты. Спрос осторожный, но индивидуальные туристы уже полетели", — отметили в пресс-службе компании. Интерес россиян к путевкам в Грузию отметили и в Fun&Sun. Там рассказали, что стоимость экскурсионного тура на четыре ночи в отеле три звезды начинается от 104,5 тысячи рублей.

В свою очередь в туроператоре "Русский экспресс" агентству рассказали, что двое их туристов уже в субботу отправятся в короткий экскурсионный тур на рейсе "Азимута" в Тбилиси. "Россияне интересуются турами на прямых рейсах, мы чувствуем повышенный интерес. Прямые рейсы уже есть в системах бронирования, мы сформировали турпакеты. Но они еще очень дороги, там только один перелет идет по цене около 600 долларов. Это не привлекательная цена. Туристы бронировать не спешат", — пояснили в туроператоре.

Горин отметил, что сейчас цены на перевозку из России в Грузию варьируются от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Но, по его словам, говорить о снижении цен пока преждевременно из-за небольшого объема предложений. При этом он отметил, что со стороны россиян есть запрос на прямые рейсы в Батуми.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.