МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рейсы Red Wings из Москвы в Кутаиси позволят россиянам использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В туротрасли оценили ситуацию с турами в Грузию после возобновления рейсов

Российская авиакомпания Red Wings ранее в пятницу сообщила РИА Новости, что получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на полеты в страну по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва с июня текущего года.

"Red Wings — это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту — Москва — Кутаиси, а Кутаиси — это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", — сказал Горин.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

Росавиация ранее в пятницу сообщила, что выдала разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой грузинской авиакомпании Georgian Airways. Ранее российская авиакомпания "Азимут" также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами.