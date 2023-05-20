МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Грузия, с которой с середины мая восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным после Турции зарубежным туристическим направлением для полетов в июне из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" на основе внутренних данных. В Red Wings назвали сроки начала полетов в Грузию

В "Авиасейлс" проанализировали бронирования авиабилетов россиян в июне. "Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелёт Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону", — сообщили в сервисе.

Там отметили, что в Турцию прямой перелёт стоит от 10,4 тысячи рублей. "В Таиланд, который стал третьим популярным направлением, улететь в июне можно от 24,8 тысячи рублей с пересадкой. А в Израиль — от 16 тысяч рублей. Китай также вошел в пятёрку бронируемых туристических направлений. Улететь туда в следующем месяце напрямую стоит от 21,6 тысячи рублей", — добавили в компании.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии.