МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал РИА Новости, что в отпуск всей семьей этим летом лучше отправиться на юг России, в частности в Анапу, для пляжного отдыха стоит выбрать побережье Кубы, а за новыми впечатлениями поехать в Танзанию. В туротрасли оценили ситуацию с турами в Грузию после возобновления рейсов

Специалисты сервиса отметили, что в отпуск всей семьей лучше всего отправиться на юг России. "С детьми будет комфортно в Анапе. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и множество различных вариантов жилья. Пока местный аэропорт закрыт, добраться до города можно на поезде. Билет из Москвы обойдется в 9 тысяч рублей за человека туда-обратно, дорога займет около суток. Номер в отелях Анапы стоит в среднем — 3 тысячи рублей за ночь", — рассказали в OneTwoTrip.

В сервисе сообщили, что тем, кто предпочитает пляжный отдых, подойдет Куба с голубыми водами Атлантического океана и белоснежным песком. По данным компании, долететь до Варадеро и обратно можно за 100 тысяч рублей без пересадок, в пути около 13 часов. Жилье на популярном курорте стоит порядка 6 тысяч рублей.

По мнению экспертов, за лечебным отдыхом стоит отправиться в Израиль, на Мертвое море. "Оно отличается очень соленой водой и знаменитой минерализованной грязью, которую используют в различных медицинских и косметологических процедурах. Добраться до моря легко через Тель-Авив: перелет с возвращением обойдется в 50 тысяч рублей за прямой рейс. Из Тель-Авива до курортов ходят рейсовые автобусы, в пути три часа. Ночь в отеле стоит порядка 7 тысяч рублей", — указали в сервисе.

ЗА АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ

Любителям активного отдыха на природе в OneTwoTrip советуют маршрут по Ликийской тропе в Турции. "Этот 250-километровый трек хорош тем, что его необязательно проходить целиком, но при этом все равно успеть полюбоваться красотами побережья и осмотреть древние памятники. Удобная точка для старта находится в Фетхие, близ Антальи, куда из России можно долететь за пять часов и 24 тысячи рублей. Отель лучше бронировать в Фетхие, ориентируясь на сумму 6 тысяч рублей", — рассказали в сервисе. Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на санаторный отдых в России

"Еще один популярный вид активного отдыха — серфинг, и его стоит искать в Португалии. Отличные споты и школы можно найти недалеко от Лиссабона, например, в Кашкайше или Пенише. Хорошие волны тут круглый год, но летом океан теплее, а вероятность дождей — ниже. Билеты до столицы Португалии обойдутся в среднем в 90 тысяч рублей (туда-обратно). Жилье удобнее выбирать в районе, где планируется отдых: например, в Кашкайше номер можно забронировать за 8 тысяч рублей", — добавили в компании.

Эксперты посоветовали за новыми впечатлениями и изучением незнакомых стран отправиться в Танзанию. "Тут можно найти и пляжный отдых в деревушках, где расположены основные курорты, и сафари, и дайвинг, и даже отправиться с экскурсией в необычный Каменный город. Билет в Занзибар обойдется около 60 тысяч рублей, в пути от 13 часов. Проживание в отеле стоит около 5 тысяч рублей", — сообщили в OneTwoTrip.

ЗА РОМАНТИКОЙ И СПОКОЙСТВИЕМ

"Если хочется романтического отдыха, стоит лететь во Францию, гулять по Монмартру или исследовать южные регионы. Прямых рейсов в страну из России нет, но можно добраться с пересадками, например, в Ереване, Баку или Анкаре. Билет на самолет туда-обратно обойдется примерно в 50 тысяч рублей, а номер в отеле в Париже можно забронировать в среднем за 9 тысяч рублей", — рассказали в компании. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

В сервисе уточнили, что для тех, кому по душе более спокойный отдых, например, занятия йогой, открыта Индия. "Отправляться за аутентичным опытом лучше всего в Ришикеш, который считается мировой столицей йоги. Там расположено несколько сотен ашрамов, и каждый найдёт что-то для своего уровня подготовки", — сообщили в сервисе.

"Чтобы попасть в Ришикеш, нужно сначала долететь до Дели (билет на прямой рейс из России и обратно стоит порядка 27 тысяч рублей, в пути около 6 часов), далее сесть на поезд до вокзала, а оттуда добраться до выбранного ашрама на автобусе или такси. Жильё на месте обойдётся примерно в 1 тысячу рублей", — добавили там.

Как отметили эксперты, многих туристов привлекают путешествия с осмотром исторических достопримечательностей. Сервис предлагает отправляться за подобным опытом в Мексику, изучать древние цивилизации, пирамиды майя и ацтеков. По данным сервиса, авиабилет из России в Мехико и обратно стоит около 100 тысяч рублей, лететь предстоит минимум 18 часов. Номер в отеле столицы можно забронировать за 5 тысяч рублей в сутки.

"А тем, кто даже в отпуске не хочет покидать мегаполис и ищет активной жизни больших городов, наверняка понравится в Сеуле. Это удивительный город контрастов, где современные небоскрёбы и модные кварталы соседствуют с древними дворцами и тихими парками. В столицу Южной Кореи, которая, как и Москва, никогда не спит, можно долететь за 47 тысяч рублей, а жильё удастся найти за 6,6 тысячи рублей", — заключили в сервисе.