МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Сервис бронирования отелей МТС Travel подобрал 20 мест в разных регионах России для индустриального туризма, в их числе объекты в Курской, Смоленской, Калининградской, Тульской, Амурской и других областях. Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

В сервисе пояснили, что индустриальный, он же промышленный, туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт — как действующих, так и заброшенных. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места.

Два первых места из списка рекомендаций находятся в Курской области — АЭС в Курчатове и Курская магнитная аномалия.

"Курская атомная станция — одна из самых мощных АЭС в России. Она обеспечивает 96% всей электроэнергии Центрального региона России. На станции проводят экскурсии по записи — нужно заполнить заявку на сайте "Росэнергоатома" минимум за пять дней до визита и взять с собой паспорт. На станции можно посетить учебно-тренировочный центр, увидеть лаборатории и музейные экспозиции, сделать селфи на фоне АЭС со смотровой площадки", — рассказали в сервисе.

В МТС Travel отметили, что Курская магнитная аномалия — самый крупный на Земле железорудный бассейн глубиной 350 метров и площадью четыре на шесть километров. "Аномалия местности заключается в том, что компас здесь показывает любое направление, кроме правильного. Во время экскурсии туристы узнают о природе этой аномалии, об истории исследования и освоения", — добавили в компании.

Еще одна открытая для туристов атомная электростанция — Смоленская АЭС. Она даёт 80% электроэнергии в Смоленской области и 8% в Центральном регионе России. "Для экскурсии по территории станции туристам выдают не только спецкостюм, но и индивидуальный накопительный дозиметр, который фиксирует дозу излучения. Подавать заявку нужно за 2-3 месяца", — указали в сервисе.

Для туристов открыты и гидроэлектростанции, в том числе Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии. Крупнейшая российская энергетическая компания ГЭС "РусГидро" устраивает на них экскурсии. Как отметили в МТС Travel, посетить объекты стоит ради того, чтобы увидеть, как с помощью солнца, воды и ветра рождается электроэнергия.

ПО ЗАВОДАМ И КОМБИНАТАМ

Промышленный туризм развит и на российских заводах, в их числе Тульский творческий индустриальный центр "Октава", созданный на базе завода по производству электроакустических преобразователей. Это креативное пространство, где на четырёх этажах размещается выставка современного искусства, лекторий, библиотека и мультимедийный Здесь есть музей станка, где робот рассказывает гостям о развитии тульской промышленности. Грузия стала вторым популярным направлением для полетов среди россиян

Туристов, по данным МТС Travel, ждут и в Первоуральском новотрубном заводе — одном из ведущих предприятий России по производству стальных труб и баллонов. "Заявка на его посещение принимается минимум за пять дней до визита, для иностранных граждан — за 10 дней. На экскурсии показывают блок очистных сооружений, электросталеплавильный цех, центр по производству труб, трубопрокатный цех", — рассказали в сервисе.

Посетить также стоит Магнитогорский металлургический комбинат. Так как объект относится к категории опасных, туристам предоставляют спецодежду, страховку и проводят инструктаж по технике безопасности. Как отметили в сервисе, на территории комбината экскурсантов сопровождают гид и технический специалист. При этом на комбинате разработано сразу несколько различных экскурсий.

Еще одно место для любителей промышленного туризма — янтарный комбинат в Калининградской области. Это самый большой в мире карьер по добыче солнечного камня. "В программу экскурсий входит посещение самого предприятия и музея при комбинате, прогулка по приморскому парку и селфи на смотровой площадке с видом на карьер", — рассказали эксперты.

В МТС Travel также рекомендуют побывать на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. "Завод проводит экскурсии на закрытые зоны "Северная верфь" для учащихся средней и старшей школы. Школьники узнают историю судостроения в России, знакомятся с этапами производства современных военных кораблей и традициями судостроителей. Также в городе можно посетить Императорский фарфоровый завод, где рассказывают об изготовлении различных фарфоровых предметов. Заявку на посещение подают за неделю", — указали в эксперты.

Туристы также могут посмотреть завод КамАЗ в Набережных Челнах. За экскурсию продолжительностью 1-1,5 часа можно увидеть завод двигателей, автомобилей или прессово-рамный завод. Посетить любой завод можно как с группой, так и индивидуально.

ОТ АЭРОПОРТА ДО МУЗЕЯ

В МТС Travel также рассказали об экскурсиях в аэропорт Домодедово, которые проводятся бесплатно. Во время мероприятия туристы знакомятся с историей компании, бывают в помещениях, закрытых для пассажиров, видят заправку самолетов и другие процессы, обычно скрытые от путешественников. Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами

Сегодня для туристов открыт и подмосковный поселок — Звездный городок. Большая часть его населения — астронавты, ученые и исследователи космоса. "На экскурсии по городку можно увидеть модели ракет, одежду космонавтов и попробовать космическое питание. Но, попасть туда непросто, например, записаться на стандартную обзорную экскурсию необходимо минимум за 21 день, уточнили в МТС Travel.

В сервисе для экскурсии рекомендуют Соловьёвский прииск в Амурской области. "На производственно-технической экскурсии "Золото — не просто металл" рассказывают о золотодобывающей отрасли, первопроходцах и первопоселенцах региона, дают подержать золотую россыпь. Нужно учитывать, что продолжительность мероприятия 6-7 часов. Экскурсии рассчитаны и на индивидуальных туристов, и на группы", — рассказали эксперты.

Еще одно интересное место для любителей индустриального туризма — "музей-фабрика" в Ярославле, которая расположилась в бывшем зале паровых машин ярославской мануфактуры. "Экскурсия проходит в формате аудиоспектакля "Радио фабрика". Гости в наушниках проходят по цехам текстильного производства, знакомятся с процессом изготовления тканей и даже пробуют свои силы за ткацким станком. Пройти маршрут можно самостоятельно или с гидом — организованные прогулки проводят раз в две недели в воскресенье", — отметили в сервисе.

Любителям индустриального туризма стоит также посетить Иннополис — новейший город-спутник Казани был построен в 2015 году специально для IT-специалистов. При возможности стоит изучить и экраноплан-ракетоносец "Лунь" на Каспийском побережье, который был построен в 80-е годы прошлого века. "С распадом СССР проект был заморожен, и в 2020 году экраноплан отбуксировали с территории завода "Дагдизель" в Каспийске в пригород Дербента на берег Каспийского моря. Сейчас его можно осмотреть и сфотографировать", — подчеркнули в МТС Travel.

Сервис также назвал три музея, которые могут заинтересовать путешественников. Первый — музей паровозов "Кукушка" в Талицах Ярославской области. Второй — единственный в России музей трамваев в Коломне. Третий — музей "АвтоВАЗа" в Тольятти, в котором собрана коллекция автомобилей разных исторических периодов: например, ВАЗ-2101 1970 года выпуска, FIAT 124, "Калина Спорт", ВАЗ-2110, когда-то принадлежавший первому президенту РФ Борису Ельцину.