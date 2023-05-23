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2023
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Решетников рассказал, когда заработает электронная турвиза в России
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Единая электронная виза для упрощения въезда зарубежным туристам начнет работать в России с 1 июля текущего года, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников. Министр... ПРАЙМ, 23.05.2023
бизнес, новости, туризм, максим решетников, электронная виза, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Единая электронная виза для упрощения въезда зарубежным туристам начнет работать в России с 1 июля текущего года, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников.
Министр во вторник принял участие в профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума.
"Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал Решетников.
По его словам, электронная виза упростит въезд туристов в Россию, а также откроет доступ к индивидуальным поездкам.