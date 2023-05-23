ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Единая электронная виза для упрощения въезда зарубежным туристам начнет работать в России с 1 июля текущего года, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников. Россия отменяет визовый режим с Грузией и возобновляет авиасообщение

Министр во вторник принял участие в профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума.

"Министерство иностранных дел обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", — сказал Решетников.

По его словам, электронная виза упростит въезд туристов в Россию, а также откроет доступ к индивидуальным поездкам.