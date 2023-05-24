МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Четверть россиян готовы ради отпуска экономить в повседневной жизни, например, отказаться от трат на автомобиль, деликатесов и подарков, отложить покупку бытовой техники или исключить занятия спортом, подсчитали для РИА Новости мобильное приложение "Город" (программа лояльности московского метрополитена) и финансовый маркетплейс "Сравни". Опрос показал, сколько россиян сажают огород из необходимости

Там уточнили, что исследование проводилось онлайн и в нем приняли участие около 6 тысяч респондентов. "В пользу отпуска большинство — 24% — россиян готовы отказаться от затрат на развлечения. 21% опрошенных готовы отказаться от трат на автомобиль и его обслуживание, 20% смогли бы отказаться от деликатесов. 13% россиян были бы готовы ради отпуска отказаться от подарков, 10% – отложить покупку бытовой техники. Еще 9% опрошенных рассказали, что исключили бы занятия спортом, а 3% не тратились бы на уход за собой", — рассказали аналитики.

Исследование также показало, что четверть россиян готовы оформить кредит на отпуск в этом году. "Оставшееся большинство не планируют брать кредит ради оплаты отдыха. Около 50% участников опроса оплатят его накоплениями за несколько месяцев. Больше трети (31%) расплачиваются в отдыхе отпускными, 10% используют кредитную карту или банковский кредит. 9% расплачиваются премией, дивидендами, процентами со вкладов или другим дополнительным доходом", — рассказали в сервисах.

При этом аналитики выяснили, что большинство россиян (69%) в этом году планируют пойти в отпуск летом. На втором месте по популярности среди сезонов для отпуска — осень: ее указали 19% опрошенных. В то же время 9% россиян планируют отдохнуть только следующей зимой, а 3% уже успели отдохнуть весной.

Согласно исследованию, треть (32%) россиян были в отпуске последний раз от полугода до года назад. "27% участников опроса отдыхали более года назад. 12% россиян были в отпуске в текущем месяце, по 10% респондентов отдыхали в прошлом месяце или 2–3 месяца назад", — говорится в исследовании.

Аналитики также выяснили, что чаще всего россияне предпочитают брать отпуск два раза в год по две недели — такой вариант выбрали около 60% респондентов. И только 14% опрошенных рассказали, что берут один отпуск на четыре недели. "На третьем месте по популярности — четыре отпуска за год по семь дней (9%). Еще 4% россиян копят отпускные дни в течение нескольких лет, чтобы отдохнуть больше четырех недель", — заключили в сервисах.