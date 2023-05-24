МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Спрос на путевки в Испанию со стороны российских туристов относительно прошлого года вырос на 35-50%, это связано в первую очередь с лояльной визовой политикой испанских консульств, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Минэкономразвития предложило ЕАЭС создать единые стандарты туруслуг

В середине мая в АТОР сообщали, что шенгенские визы чаще всего выдавали россиянам в 2022 году посольства Испании. Ссылаясь на статистику портала SchengenVisaInfo, в ассоциации уточняли, что в прошлом году консульства Испании в Москве и Санкт-Петербурге оформили российским туристам около 155 тысяч шенгенских виз и только в 5,2% случаев испанская дипмиссия отказала заявителям в шенгене.

"Относительно лояльная визовая политика испанских консульств пошла на пользу туристическому рынку: спрос на туры в Испанию относительно прошлого года вырос на 35-50%, что, впрочем, связано еще и с эффектом низкой базы летнего сезона-2022 и наблюдаемой тогда психологической растерянностью туристов на фоне отмены авиаперелетов в Европу и других ограничений", — сообщили в АТОР.

В ассоциации отметили, что пока в топе спроса комбинированные и экскурсионные туры. "По мере приближения курортного сезона возвращается и интерес к пляжным турам: например, у "Веди Групп" стали больше запрашивать туры в Барселону и на побережье Коста-Дорада", — указали в ассоциации. Там отметили, что самые удобные варианты перелетов в Испанию — через Стамбул и Абу-Даби.

В АТОР добавили, что в лидерах также сити-туры в Барселону, Мадрид, Валенсию и Аликанте. "Как поясняют эксперты PAC Group, по факту многие туры в Испанию выходят комбинированными: большинство туристов, летящих в Испанию через Турцию или ОАЭ, останавливается на пару ночей в городах транзита", — уточнили в АТОР.

В ассоциации также рассказали, что в среднем визу в Испанию сделают за три недели с момента сдачи документов, "но "поймать" свободные слоты в визовых центрах Испании непросто", — подчеркнули эксперты. При этом, ссылаясь на данные туроператора PAC Group, в АТОР сообщили, что в июне недельный пляжный тур на курорты Испании с авиаперелетом и размещением в отеле четыре звезды обойдется на двоих около 350 тысяч рублей.