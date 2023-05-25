НАЛЬЧИК, 25 мая — ПРАЙМ. Депутаты думы Ставропольского края ввели курортный сбор в размере 100 рублей на территории Минеральных Вод, он начнет действовать с 1 августа текущего года, сообщила пресс-служба думы. Турпоезд из Сочи в Абхазию отправился в первую поездку в новом сезоне

Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводится на территории городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Сумма курортного сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих.

"В четверг на заседании думы края внесены изменения в закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". Документом дополнен перечень территорий, входящих в территорию эксперимента. Новой территорией стало муниципальное образование Минераловодский городской округ", — говорится в сообщении.

На территории округа расположено шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, 108 скважин и источников минеральных вод, более 50 объектов историко-культурного наследия и памятных мест, два санатория и 25 гостиниц, хостелов, отелей и гостевых домов.

"Курсбор на новой территории будет введен с 1 августа и составит 100 рублей. По прогнозам в текущем году округ получит более 4,4 миллиона рублей, а в следующем – более 10,8 миллиона рублей. Для Минераловодского городского округа это дополнительный инструмент развития, который будет способствовать строительству, реконструкции и благоустройству объектов курортной инфраструктуры", — приводит пресс-служба слова председателя думы Ставропольского края Николая Великданя.