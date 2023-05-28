С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Российские туристы внесли значительный вклад в развитие туризма Зимбабве, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в данной сфере с Москвой, заявила РИА Новости заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи. Россия проявляет интерес к покупке лития, заявили в Зимбабве

"На данный момент мы наблюдаем значительный рост доходов от туристической сферы. По моей информации, значительный вклад в это внесли именно российские туристы", — сказала она и добавила, что основную часть составляет бизнес-туризм.

"Российские предприниматели приезжают сюда для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности", — пояснила замминистра.

Она подчеркнула, что у Хараре "большие ожидания от развития отношений с Россией в туристической сфере".

"В 2019 году, за год до ковида, мы наблюдали спад интереса российских туристов — их количество составляло лишь около 45% — 50% от того, что было в предыдущие годы. Но сейчас мы видим, что всё больше туристов обращают внимание на Зимбабве", — заключила Рводзи.