МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Спрос на путешествия по России снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано это с ростом цен на туры, который составил почти 30%, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

"Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны. Но в целом продажи туров на лето по сравнению с 2022 годом увеличились вдвое", — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев, слова которого привели в компании.

Козырев отметил, что цены на отдых внутри России по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 30%. "В лидерах (по популярности — ред.) остаются курорты Большого Сочи (включает побережье, Красную Поляну, Адлер — ред.), где в этом году небольшое изменение цен. В связи с ростом среднего чека более чем на 50% туристы все реже выбирают Имеретинку (8% в 2023 году против 24% в 2022 — ред.), которая сместилась на четвертую позицию в спросе, склоняясь в сторону центрального Сочи (11% в 2023 году против 7% в 2022 — ред.), который стал вторым по популярности курортом России этим летом", — добавил он.

В компании отметили, что Санкт-Петербург стабильно закрепился на третьем месте и даже немного улучшил свой результат с 9% до 10%. "Калининградская область остается на пятом месте и в этом году уже набрала 8% против прошлогодних 5%", — указали в сервисе. Так, по данным Travelata.ru, путевка в Адлер в среднем составляет 93,6 тысячи рублей, в центр Сочи — 106,3 тысячи, Санкт-Петербург — 49,5 тысячи, в Имеретинский регион — 116,4 тысячи, а в Калининград — 66 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что туристы также чаще стали выбирать четырехзвездочные отели вместо трехзвездочных. "Объем покупок размещения в отелях с четырьмя звездами увеличился с 16% до 26%", — указали в компании. При этом в сервисе подчеркнули, что в то же время рост доли туров без питания продолжается, сейчас она составляет уже 47%.