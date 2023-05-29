МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Российский туроператор "Интурист" с 16 июня запустит чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".

"С 16 июня 2023 года стартует собственная полетная программа туроператора "Интурист" по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх — Москва на крыльях новой египетской авиакомпании Red Sea Airlines. Авиакомпания была создана в 2021 году для выполнения чартерных туристических рейсов на курорты Египта и с июня 2023 года начнет совершать первые полеты в Россию", — рассказали в туроператоре.

Там уточнили, что в авиапарке перевозчика – популярные среднемагистральные лайнеры Boeing 737-800. "Все места на борту предназначены для туристов туроператора "Интурист". Совместная полетная программа с Red Sea Airlines запланирована до 24 июня 2024 года. Москва станет первым российским городом, откуда Red Sea Airlines полетит на курорты Египта", — добавили в туроператоре.

В компании сообщили, что в июне вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю по вторникам и пятницам из аэропорта "Шереметьево". С июля планируется увеличение частоты до 5 раз в неделю.

В "Интуристе" ожидают также расширения географии вылетов Red Sea Airlines из российских регионов и увеличения частоты рейсов на курорты Красного моря с наступлением "высокого" зимнего сезона, о чем будет объявлено дополнительно.

"Стоимость недельного турпакета с отдыхом на море в Шарм-эш-Шейхе на двоих в отеле три звезды с питанием "все включено" в июне составит от 105 тысяч рублей, в отеле четыре звезды с аналогичными параметрами — от 107,4 тысячи, в отеле пять звезд — от 118,1 тысячи рублей", — указали в туроператоре. Там добавили, что в настоящий момент Египет входит в топ-3 массовых летних направлений, уступая по популярности только турам по России и отдыху в Турции.

На сегодняшний день чартерные рейсы в Египет выполняет ряд авиакомпаний, в их числе Red Wings, Azur Air, Egypt Air, "Азимут".