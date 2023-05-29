МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30% по сравнению с предыдущим, в топе поездки на Северный Кавказ, в Алтай, Карелию, Камчатку и Адыгею, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

В союзе, ссылаясь на информацию главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, сообщили, что сфера приключенческого туризма в последние годы развивается очень активно. В 2022 году многие туроператоры, агенты и агрегаторы показали высокие показатели роста выручки год к году, от 30% до 150%. В РСТ отметили, что, например, в Дагестане рост турпотока в 2022 году составил 44%, на Камчатке – около 20%, в Республике Алтай – 14%.

"В 2023 году также наблюдается рост интереса к активному и приключенческому туризму, но он ниже, чем в 2022 году – на уровне 10-30%. Одной из причин может быть повышение стоимости авиабилетов в ряд регионов", — сообщили в союзе.

"Причины роста – не только недавняя пандемия, отложенный спрос и закрытие границ, но также новые тренды в потребительских предпочтениях: интерес к путешествиям по России, желание лучше узнать свою страну, запрос на новые впечатления и посещение красивых природных локаций, смена обстановки, отключение от привычной жизни и рутины. Кроме того, в предыдущие годы государство ощутимо поддержало внутренний туризм кешбэком. В 2022 году также была реализована программа "Больше, чем путешествия", — цитируют в РСТ Мамонтова.

По данным отраслевого союза, самые популярные регионы России для организованного отдыха в приключенческом формате в этом сезоне – Северный Кавказ, прежде всего, Дагестан, а также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея. Для самостоятельного туризма популярностью пользуется Краснодарский край (Сочи), Карачаево-Черкесия (Архыз), Приэльбрусье.

"Среди сдерживающих факторов развития активного и приключенческого туризма — отсутствие на многих интересных природных территориях инфраструктуры, прежде всего, средств размещения должного уровня", — заключили в РСТ.