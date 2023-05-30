МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россияне, выбирая из регионов РФ, предпочли бы отдых в Крыму (22%), на Байкале (14%) и на Алтае (14%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

Россияне рассказали, в каких регионах России они предпочли бы отдыхать, если бы у них были необходимые средства и время. Самым популярным ответом оказался Крым (22%). По 14% голосов набрали Байкал и Алтай. Также среди популярных ответов — Краснодарский край (11%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), Сочи и Чёрное море (по 10%). Реже респонденты выбирали Кавказ и Минеральные воды (6%), Камчатку (6%), Карелию, Дальний Восток и Москву и Московскую область (по 5%).

Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.