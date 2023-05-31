МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Большинство российских семей потратят на летний отдых внутри страны 100-150 тысяч рублей, при этом половина граждан в течение года откладывают деньги на летний отпуск, говорится в исследовании страховой компании "АльфаСтрахование", которое есть в распоряжении РИА Новости. Спрос на туры по России за год упал почти на 20 процентов из-за роста цен

Согласно данным компании, 47,5% граждан планируют потратить на летний отпуск в России 100-150 тысяч рублей, а 11,9% — 80-100 тысяч рублей. Почти каждый пятый (19,1%) надеется уложиться в 50-80 тысяч рублей, а 15,8% — до 50 тысяч рублей. Остальные готовы потратить на отпуск от 150 тысяч рублей.

При этом 29% россиян рассчитывают потратить на отпуск за границей 80-100 тысяч рублей, еще 27,3% — 100-150 тысяч рублей, а 20,7% — 50-80 тысяч рублей. Траты в 150-300 тысяч рублей на отдых за рубежом закладывают 12,4%, более крупные расходы готовы понести около 3%, а до 50 тысяч рублей — примерно 7%.

"Половина россиян в течение года откладывают деньги на летний отпуск. Каждый пятый для того, чтобы отдохнуть полноценно, берет кредит в банке. Четверти участников опроса зарплаты хватает, чтобы оплатить поездку без поиска дополнительных источников финансирования", — выяснили в компании.

Четыре из десяти россиян (43,5%) в отпуске не экономят, ни в чём себе не отказывая. Еще 46,7% берут с собой на всякий случай дополнительные средства, однако стараются их не тратить. И только 9,7% респондентов везут ограниченную сумму денег и экономят на всем. Главной статьей расходов в отпуске 43,9% россиян назвали развлечения, 35,1% — еду, а еще 10,9% — экскурсии.

Свыше половины опрошенных (55,7%) начинают строить планы на отдых за несколько месяцев или полгода до назначенной даты, 21,9% – за месяц. Есть и те, кто, очевидно, предпочитает пользоваться горящими предложениями – 9,2% россиян решают, куда поедут, накануне или за несколько дней до начала отпуска.