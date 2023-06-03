МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Четырехзвездочные отели стали более популярными среди российских туристов, гостиницы "три звезды" оказались менее востребованы. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-магазина туров Travelata, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Российские туроператоры запустили продажи путевок на Кубу с прямыми рейсами

Согласно документу, востребованность отелей "четыре звезды" в летнем сезоне 2023 года поднялась до 34 процентов, отелей "три звезды" снизилась до 16 процентов. При этом 40 процентов россиян продолжают выбирать "пятизвездочный отдых".

Отмечается, что средний чек отдыха за границей поднялся до 170 тысяч рублей за год.

"Дороже всего обойдется отдых на Мальдивах, этим летом средний чек на этом направлении составил почти 350 тысяч рублей. Покупает такие туры всего 1% отпускников. Немного дешевле выйдет поездка на Кубу — примерно 256 тысяч рублей. Туда поедет 3% путешественников", — сказано в анализе Travelata.

Как добавляют авторы исследования, третье место занимает Таиланд с чеком в 209 тысяч рублей, четвертое — Турция (около 200 тысяч рублей". При этом страну выбирает половина российских туристов.

По данным группы компаний "Слетать.ру", средний чек на летний отдых в этом году вырос на 36,5 процента на фоне изменений курсы валют. Так, посещение Турции в рублях подорожало на 13 процентов, когда в евро цена поездки опустилась на семь процентов, пояснили там.