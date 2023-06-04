МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Абхазия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения и Узбекистан смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования отелей МТС Travel. Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

Одной из альтернатив Турции, по мнению сервиса, может стать Абхазия. "Теплое чистое море, низкие цены, живописная природа — вот первое, с чем ассоциируется Абхазия у любителей отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Здесь нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди", — отметили эксперты.

Они советуют побывать в Гагре, Сухуме, Пицунде и посетить озеро Рица. Также эксперты рекомендуют отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, принять грязевую ванну, искупаться в Кындыгских термальных источниках, а также прогуляться по восьмикилометровому Юпшарскому каньону, зажатому с двух сторон отвесными скалами высотой около 500 метров.

"Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города. Наиболее бюджетные объекты расположены в Пицунде – там сутки в среднем стоят порядка 3 тысяч рублей. В Гагре и Сухуме жилье подороже – средняя цена за ночь составляет 8 тысяч и 9 тысяч рублей соответственно, однако можно найти и менее дорогие варианты, например, апартаменты", — указали в компании.

Достойной заменой Турции в этом году может стать и грузинский Батуми. Здесь можно прогуляться по двум площадям — Пьяцца и площадь Европы, Батумской набережной и посмотреть на небоскребы и необычные здания. "Еще стоит отправиться на уютные пригородные пляжи Гонио, Зеленый мыс, Квариати, Сарпи, Кобулети, чтобы вдоволь накупаться в чистом море. Обязательно нужно продегустировать грузинское вино в любой из многочисленных местных винотек, попробовать аджарский хачапури, отправиться к Мачахельскому ущелью, каскадному водопаду Махунцети", — добавили в сервисе.

В МТС Travel отметили, что проживание в Батуми летом стоит в среднем 6 тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тысяч рублей за ночь.

ЭМИРАТЫ И ДРЕВНЯЯ АРМЕНИЯ

Еще одной альтернативой Турции этим летом могут стать ОАЭ. "Там есть все, чего ждут от комфортного отдыха за границей: широкие и чистые пляжи, фешенебельные отели, предупредительный сервис, арабская экзотика. С каждым годом курорты в ОАЭ становятся более комфортными для круглогодичного отдыха. А бесплатный отдых в отелях для детей делает это направление еще привлекательнее для путешественников", — рассказали в сервисе. Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

Выбирая отдых в ОАЭ, стоит присмотреться к таким эмиратам, как Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра. Как отметили в МТС Travel, в этой стране стоит отправиться в сафари-тур на джипах по пустыне, который также включает катание на верблюдах и сэндбординг — спуски на доске по песчаным барханам, сходить на концерт в Дубайскую оперу, изучить морское дно и его обитателей у скалы Мартини в Фуджейре, а также посетить местные мегамоллы с сотнями магазинов со всего мира, ресторанами, 3D-кинотеатрами, парками развлечений.

Цены на отели в ОАЭ летом, по данным МТС Travel, стартуют от 4 тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тысячи рублей за ночь.

Курортный город Армении — Севан — станет еще одним удобным вариантом для отдыха этим летом, считают эксперты. Расположенное там одноименное озеро окружено живописными горными ландшафтами с минеральными источниками, древними монастырями. Туристы могут остановиться в современных трех-, четырех- и пятизвездочных отелях. Пляжи курорта песчаные, вода — чистая, бирюзового цвета. Лучшее время для купания — июль-август.

В Армении точно стоит посетить древние монастыри, Селимский перевал, отведать свежего севанского сига и шашлыков из раковых шеек, подняться на потухший вулкан Аждаак в Гегамских горах на высоте 3,6 тысячи метров, посетить корабль-музей "Киликия" и сплавиться по Севану на каяках.

Средняя стоимость проживания в Армении этим летом составляет 12 тысяч рублей в сутки, сообщили в МТС Travel. Есть и бюджетные варианты – можно найти жилье от 1,7 тысячи рублей за ночь,

ЗА МОЗАИКОЙ ХАНСКИХ ДВОРЦОВ

Узбекистан — еще одно набирающее популярность направление для отдыха. Страна не является альтернативой Турции по части пляжного отдыха, однако может посоревноваться в плане древностей, дворцов и мечетей. Туристам, отправляющимся в Узбекистан, в сервисе советуют посетить Ташкент — мегаполис Средней Азии, почти заново отстроенный после землетрясения 1966 года, а также увидеть жемчужины Узбекистана — Самарканд, Бухару и Хиву. Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

"В Узбекистане стоит также съездить на исчезающее Аральское море, чтобы увидеть кладбище кораблей, подняться на пустынное плато Устюрт, искупаться в воде, такой же соленой, как в Мертвом море. Оздоровиться на современном курорте Silk Road Samarkand в четырех- и пятизвездочных отелях, специализирующихся на велнес-процедурах, детоксе, грязелечении. Поесть настоящего узбекского плова, который здесь готовят по старым рецептам и накупить ароматных специй, восточных сладостей и сувениров", — рекомендуют в МТС Travel.

Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом, по данным МТС Travel, варьируются от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей. "За 3,5 тысячи рублей в сутки найти объект размещения можно в Хиве. Чуть дороже – порядка 4 тысяч рублей в среднем – стоит туристическое жилье в Бухаре. За 6 тысяч рублей в среднем можно поселиться в Самарканде. Для Ташкента средняя стоимость проживания составляет порядка 7,5 тысяч рублей за ночь", — указали в компании.