МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Более половины россиян собираются потратить на путешествия в 2023 году не больше 80 тысяч рублей на человека, при этом каждый пятый закладывает для поездок свыше 150 тысяч, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

В исследовании приняли участие порядка 4 тысяч человек. "22% из всех опрошенных планируют потратить на путешествия в этом году на одного человека от 50 до 80 тысяч рублей. 20% ответили, что закладывают на поездку более 150 тысяч рублей. Немногим меньше — 17% участников опроса — ориентируются на 30-50 тысяч рублей. По 13% респондентов выбрали варианты от 10 тысяч до 30 тысяч рублей и от 80 тысяч до 120 тысяч рублей", — рассказали аналитики.

Сервисы также выяснили, что четверть опрошенных (24%) планируют отправиться в путешествия с супругом, практически столько же (22%) — самостоятельно, немногим меньше (19%) — с супругом и детьми. И только 12% намерены поехать в поездки в компании друзей.

Аналитики рассказали, что самыми щедрыми являются мужчины: порядка 27% представителей сильного пола ответили, что готовы отдать за путешествия свыше 150 тысяч рублей, и всего 17% опрошенных женщин хотели бы заложить такой бюджет в туры. Женщины оказались более экономными и 19% из них ответили, что намерены отдать за поездки 30-50 тысяч рублей, тогда как всего 13% мужчин планируют потратить такую сумму.

По данным сервисов, больше всего заплатить за поездки готовы жители Москвы: 27,5% опрошенных намерены отдать свыше 150 тысяч рублей. На втором месте — жители Санкт-Петербурга (21,8%). В пятерку также входят жители Московской области (19,1%), Краснодарского края (18,2%) и Свердловской области (17,9%). При этом большинство (22,7%) молодых людей в возрасте 18-25 лет планируют потратить на туры 50-80 тысяч рублей, а за путевки дороже 150 тысяч рублей чаще всего намерены платить люди в возрасте 46-50 лет.