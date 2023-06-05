МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил полеты из Москвы в турецкий Бодрум, первый рейс состоялся в субботу, сообщает пресс-служба перевозчика. Дистрибьюторы одобрили идею Минфина о продаже алкоголя на авиарейсах

"Лоукостер "Победа" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Бодрум (Турция). Первый рейс состоялся 3 июня 2023 года со 100% загрузкой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Бодрум будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, а с 1 сентября 2023 года полеты будут выполняться каждый день.

Бодрум – пятый город Турции, куда летает "Победа".