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Лоукостер "Победа" возобновил полеты из Москвы в Бодрум
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. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил полеты из Москвы в турецкий Бодрум, первый рейс состоялся в субботу, сообщает пресс-служба перевозчика. "Лоукостер... ПРАЙМ, 05.06.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил полеты из Москвы в турецкий Бодрум, первый рейс состоялся в субботу, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Лоукостер "Победа" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Бодрум (Турция). Первый рейс состоялся 3 июня 2023 года со 100% загрузкой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Бодрум будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, а с 1 сентября 2023 года полеты будут выполняться каждый день.
Бодрум – пятый город Турции, куда летает "Победа".