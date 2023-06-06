МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, так как цены динамичны и зависят от загрузки самой гостиницы, помимо этого турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турция ведет диалог с Западом по "зерновой сделке", сообщил источник

Ранее во вторник газета "Известия" написала со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев. По его словам, местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.

"Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что, во-первых, цены все время меняются – в один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой – для Германии (их каникулы или Рождество), в третий – для Великобритании", — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, слова которого привели в сообщении.

"Во-вторых, все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики. Отдельные отели могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков, и этими рынками могут быть и немецкий, и российский, и английский. В-третьих, мы на практике в этом году не видим такого рыночного явления, как ценовая дискриминация россиян. Да она и попросту невозможна: крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты", – добавил он.

В ассоциации проанализировали цены на проживание в пяти популярных отелях Турции на одни и те же даты. "Только в одном случае цена отеля для немецкого рынка ниже, чем для российского (а обусловлено это, скорее всего, тем, что конкретный отель пытается в моменте компенсировать скидочной акцией слабый спрос с рынка Германии). Но даже в этом случае разница в цене не превышает 10%. Во всех остальных случаях цены для российского рынка на турецкие отели сейчас ниже, чем для немецкого – от 2% до 9%, в одном случае выгода у россиян целых 19%", — выяснили в АТОР.