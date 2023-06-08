МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Туристический поток по России за первые четыре месяца 2023 года вырос на 17 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, до трех миллионов человек, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Российского туристического форума "Путешествуй". Минэкономразвития предложило ЕАЭС создать единые стандарты туруслуг

"По прошлому году мы отмечаем рост отрасли порядка 6%. По итогам четырех месяцев рост продолжается. Так, за первые четыре месяца Росстатом зафиксирован рост размещенных в гостиницах на 17%, до 3 миллионов человек", — сказал Вахруков.

Он отметил, что такая динамика спроса позитивно отражается на инвестиционной активности в отрасли. "Мы видим существенный рост инвестиций в строительство новых гостиниц, другой сопутствующей инфраструктуры", — добавил Вахруков.