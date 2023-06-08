ПАРИЖ, 8 июн — ПРАЙМ. Примерно 69% французов считают, что на наиболее посещаемых курортах страны необходимо ввести квоты, ограничивающие приток туристов, следует из опубликованных результатов опроса, проведенного институтом общественного мнения Франции IFOP. В РАР рассказали об активности иностранных компаний в России до 2022 года

"Результаты опроса также показывают, что большинство французов (69%) выступают за установление квот для ограничения количества туристов в определенных зонах, где наблюдается большой приток (туристов — ред.)", — говорится на сайте организации.

Отмечается, что данная мера находит особый отклик среди французов старше 65 лет, так как 81% из них выступают за квоты.

Помимо этого, опрос показал, что на фоне снижения покупательной способности во Франции более трети французов не планируют ехать в отпуск этим летом (35%), а 24% опрошенных заявили, что при выборе места отдыха будут в первую очередь опираться на стоимость поездки.

Опрос был проведен с 1 по 2 июня 2023 года среди 1012 французов старше 18 лет по репрезентативной выборке.