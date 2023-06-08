Две трети французов хотят ввести квоты для туристов на популярных курортах
Почти 70 процентов французов выступили за введение квот для туристов на популярных курортах
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ПАРИЖ, 8 июн — ПРАЙМ. Примерно 69% французов считают, что на наиболее посещаемых курортах страны необходимо ввести квоты, ограничивающие приток туристов, следует из опубликованных результатов опроса, проведенного институтом общественного мнения Франции IFOP.
"Результаты опроса также показывают, что большинство французов (69%) выступают за установление квот для ограничения количества туристов в определенных зонах, где наблюдается большой приток (туристов — ред.)", — говорится на сайте организации.
Отмечается, что данная мера находит особый отклик среди французов старше 65 лет, так как 81% из них выступают за квоты.
Помимо этого, опрос показал, что на фоне снижения покупательной способности во Франции более трети французов не планируют ехать в отпуск этим летом (35%), а 24% опрошенных заявили, что при выборе места отдыха будут в первую очередь опираться на стоимость поездки.
Опрос был проведен с 1 по 2 июня 2023 года среди 1012 французов старше 18 лет по репрезентативной выборке.
https://1prime.ru/tourism/20230608/840785621.html
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