МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте — лире, заявил РИА Новости экономист Реджеп Эрчин. "Яндекс Недвижимость" начала работать с жильем в Турции

Лира дешевеет к доллару с конца мая. За этот период доллар подорожал к турецкой валюте на 16,7%. В четверг курс впервые поднимался выше 23,5 лиры за доллар.

"Независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством Мехмета Шимшека (новый глава Минфина Турции – ред.), мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить её в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — заявил собеседник агентства.

Однако, по мнению эксперта, для туристов с иностранной валютой, такой, например, как евро, доллар или фунт стерлингов, и особенно для европейских туристов, Турция становится "дешевым курортным поселком".

"К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене", — заявил экономист.

Аналитик считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижением импорта энергоносителей.

"Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции, и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе", — резюмировал он.