МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В российском сегменте интернета в начале лета активизировались мошенники, наживающиеся на обмане туристов, но пик их активности еще впереди, предупредил в беседе с радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Эксперт предупредил о подорожании туров в Турцию

Он отметил, что мошенники активизировались с началом сезона отпусков на фоне существенного подорожания популярных туристических направлений.

"Стали появляться фейковые сайты, которые банально предлагают более дешевые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники стараются похитить платежную информацию россиян. Рост такой активности уже замечен", — сообщил эксперт.

Однако пик активности мошенников, эксплуатирующих тему отпуска, по словам Сизова, наступит в середине лета.

"К середине лета мы увидим пик активности мошенников, которые обманывают туристов. Это связано с тем, что достаточно большая категория людей в этом отпускном сезоне, оценив стоимость поездок, будет ожидать горячих предложений и возможного снижения цен. А мошенники, в свою очередь, будут предлагать им якобы уникальные и выгодные туры. Сейчас мы видим только начало волны мошенничества, которая нас может ожидать", — пояснил эксперт.