МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россия рассчитывает в июле запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем, а также электронные визы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Авиасейлс" оценил спрос россиян на билеты в Китай

"По групповым безвизовым поездкам — перед нами стоит задача запустить Иран и Китай… От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и, по данным МИД России, с Китаем запустим (безвизовый групповой обмен — ред.) в июле", — сказал он в ходе встречи с бизнесом в рамках форума "Путешествуй!".

Он уточнил, что по безвизовым групповым обменам с Ираном Россия уже получила на прошлой неделе официальный список уполномоченных туроператоров. "Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим", — уточнил министр.

Более того, в июле может быть запущена система электронных виз для въезда в Россию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с турбизнесом в рамках форума "Путешествуй!".

"Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска", — сказал Решетников.