Правительство выделит регионам более 3,5 миллиарда рублей на постройку модульных гостиниц
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство выделяет средства, которые помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешествующих граждан. Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений", — сказал он на заседании правительства.
Он отметил, что расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты.
Мишустин напомнил, что в прошлом году финансирование такие объекты получили 174 проекта из 24 регионов, на их реализацию выделили свыше 4 миллиардов рублей, благодаря чему введено в эксплуатацию около 2,5 тысячи номеров.
"Мера оказалась очень востребованной. И теперь инвесторы подали на конкурс порядка 1,3 тысячи проектов из 79 субъектов… Сегодня мы распределим субсидии уже для 38 регионов. Свыше 3,5 миллиарда рублей на эти цели в текущем году, ну и соответственно более 4 миллиардов в следующем", — сказал Мишустин.
Финансирование из бюджета, по словам Мишустина, получат, в частности в Челябинской области, в Карачаево-Черкессии, в Кабардино-Балкарии и в ряде других регионов.
По мнению Мишустина, такие шаги помогут в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда.
Мишустин просил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Минфин подумать об источниках финансирования.
"Я бы также просил, Дмитрий Николаевич, Вас вместе с министерством финансов подумать об источниках, для того чтобы продолжать поддержку такого рода проектов", — сказал глава правительства.
https://1prime.ru/tourism/20230613/840814425.html