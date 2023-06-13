МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил эффективность реализации государственных программ

"По поручению президента правительство выделяет средства, которые помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешествующих граждан. Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений", — сказал он на заседании правительства.

Он отметил, что расселять гостей в них можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты.

Мишустин напомнил, что в прошлом году финансирование такие объекты получили 174 проекта из 24 регионов, на их реализацию выделили свыше 4 миллиардов рублей, благодаря чему введено в эксплуатацию около 2,5 тысячи номеров.

"Мера оказалась очень востребованной. И теперь инвесторы подали на конкурс порядка 1,3 тысячи проектов из 79 субъектов… Сегодня мы распределим субсидии уже для 38 регионов. Свыше 3,5 миллиарда рублей на эти цели в текущем году, ну и соответственно более 4 миллиардов в следующем", — сказал Мишустин. Чернышенко рассказал о финансировании сферы туризма в 2023 году

Финансирование из бюджета, по словам Мишустина, получат, в частности в Челябинской области, в Карачаево-Черкессии, в Кабардино-Балкарии и в ряде других регионов.

По мнению Мишустина, такие шаги помогут в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда.

Мишустин просил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Минфин подумать об источниках финансирования.

"Я бы также просил, Дмитрий Николаевич, Вас вместе с министерством финансов подумать об источниках, для того чтобы продолжать поддержку такого рода проектов", — сказал глава правительства.