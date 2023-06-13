МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил ввести в стране рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. Чернышенко рассказал о финансировании сферы туризма в 2023 году

Там уточнили, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников провели стратегическую сессию по туризму.

"Заместитель председателя правительства предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования", — говорится в сообщении.

Чернышенко отметил также большой потенциал туризма в России. "Это видно по росту доли в ВВП, спросу граждан на турпродукты. Наша цель – максимально его реализовать с помощью инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", институтов развития. Общая задача – выйти в течение месяца на финальную версию документа стратсессии с комплексом проработанных, включая Минфин РФ, инициатив рабочих групп. И обеспечить преемственность ключевых направлений работы в рамках продления нацпроекта после 2024 года", – сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении.