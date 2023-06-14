С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что российских туристов в Индонезии, в том числе и на Бали, нельзя запугать санкциями и негативными заявлениями. Посол отметил результаты работы российского бизнеса в Египте

В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии и, в частности, с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции — в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали. По оценке российского посла, "всплеск" депортаций "не имеет никакого отношения к дискриминации россиян".

"Просто власти Индонезии и балийские власти решили навести порядок. Есть законы страны, есть иммиграционное законодательство. Если вы прибыли по туристической визе, то нельзя заниматься незаконной трудовой деятельностью. Если у вас виза на определенный срок, а вы остаетесь в стране на более долгий период и не продлеваете визу или не оформляете новую, то это нарушение иммиграционного законодательства", — пояснила Воробьева.

По ее словам, новые санкции и заявления не повлияли на турпоток из России.

"И когда русского человека можно было напугать санкциями? Но если говорить серьезно, большинство российских туристов — абсолютно законопослушные люди, которые не имеют малейшего желания и намерения нарушать законы или каким-то образом оскорблять чувства индонезийцев, которые живут на Бали. Поэтому турпоток не уменьшился, а, напротив, продолжает увеличиваться", — пояснила глава российской дипмиссии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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