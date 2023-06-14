МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Август стал самым популярным месяцем для отпуска среди россиян в этом году, набрав 53% голосов в опросе, а наиболее предпочтительным направлением – Краснодарский край (20%), свидетельствуют данные опроса Headhunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости. К началу сезона отпусков россияне скупили камеры видеонаблюдения

"Самым популярным периодом для отпуска стал август – отдыхать в этом месяце предпочитают 53% россиян. На втором месте оказался июль (47%), на третьем – сентябрь (38%). Реже всего респонденты выбирают для отпуска зимние месяцы – февраль (9%) и январь (8%)", – говорится в исследовании.

По информации исследования, у 61% граждан отпуск стандартно длится 28 дней, у 23% — дольше этого срока, у 16% — меньше. Помимо этого, 45% респондентов недостаточно выделенного на отпуск времени, а четырём, наоборот, много. Основную массу людей, входящих в 51%, всё устраивает.

Кроме того, на грядущие летние отпуска 37% опрошенных планируют отправиться в путешествие по России, а 24% — за границу, проведут время в походе, на даче или дома ещё по 9% респондентов, 7% займутся бытовыми делами, а 3% возьмут подработку, говорится в исследовании.

"Среди регионов России самым популярным направлением для грядущего отпуска стал Краснодарский край – отправиться туда планируют 20% опрошенных. На втором месте – Санкт-Петербург (13%), на третьем – Алтайский край (9%). Если рассматривать заграничный отпуск, то 13% опрошенных предпочли бы поехать в Турцию, 11% — в Италию, 10% — в Таиланд. 9% назвали Абхазию, 7% — Испанию", — объясняется в исследовании.

В опросе, который проходил с 22 по 31 мая 2023 года, приняли участие 2,5 тысячи российских работников и соискателей.