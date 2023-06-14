МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Всего 17% граждан России отправлялись в отпуск под принуждением, чаще всего – юристы (27%), а также высший и средний менеджмент (22%), свидетельствуют данные опроса Headhunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, где и когда россияне хотели бы провести отпуск

"Нередко работодатель сам настаивает, чтобы сотрудник обязательно сходил в отпуск: 17% россиян сообщили, что их заставляли принудительно ходить в отпуск. 69% опрошенных с таким не сталкивались, 14% затруднились ответить. Чаще всего в отпуск принуждают ходить юристов (27%), а также высший и средний менеджмент (22%)", – говорится в исследовании.

Согласно данным Headhunter, в принудительный отпуск чаще отправляют в Санкт-Петербурге – 20% – и Москве – 19%. При этом 75% работодателей используют метод уговоров и настойчивых напоминаний, 18% угрожают списанием отпускных дней без выплат, а 5% – увольнением и лишением премии.

Также в исследовании уточняется, что всего 38% респондентов никогда не сталкивались с трудностями при планировании отпуска. Каждый десятый (11%) получал отдых только по определённой причине, а 4% опрошенных просто не вносили в график отпусков. Другим (39%) работодатели не позволяли уходить в отпуск одновременно с другим коллегой, а 26% было не на кого оставить работу.

"Только 33% россиян никогда не работают во время отпуска. Чаще всего это представители профессиональной сферы "Искусство, развлечения, массмедиа" (50% из них не работают в отпуске). 21% регулярно берут рабочие задачи на отдыхе, 26% — иногда, 20% — редко. Чаще всего трудиться в отпуске приходится высшему и среднему менеджменту (37%), а также менеджерам по продажам (34%) и юристам (27%)", – добавляется в исследовании.

В опросе Headhunter, который проходил с 22 по 31 мая 2023 года, приняли участие 2,5 тысячи российских работников и соискателей.