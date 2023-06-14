С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева назвала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023самые красивые местах Индонезии, где она советует побывать россиянам.

"Прежде чем отправляться в Индонезию, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами пребывания и проверьте, на сколько дней ваша виза. Не нарушайте законы и обычаи, и ваше пребывание в стране будет максимально приятным", — предупредила Воробьева.

"Я также рекомендую не ограничиваться Бали, потому что Индонезия — прекрасная страна, где очень много невероятно красивых мест, которые стоит посетить, а люди здесь — очень доброжелательные и гостеприимные. Лично я была в восторге от Комодских островов, где живут те самые огромные комодские драконы, где потрясающая природа и много наикрасивейших мест, например, город Флорес. Очень красивое озеро есть на Суматре — озеро Тоба. Это самое большое вулканическое озеро в мире, а в его центре находится остров, который больше по площади, чем Сингапур. Там живут батаки — это очень особенный народ, проповедующий христианство", — рассказала дипломат.

"На самом деле можно назвать очень много интересных мест. Но если выбирать только три места, которые обязательно сделают ваше путешествие интересным, — это Бали, Флорес и озеро Тоба", — отметила Воробьева.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.