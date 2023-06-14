С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Одна треть систем бронирования отелей в России не обеспечивает сохранность данных своих клиентов, сообщила в ходе сессии на ПМЭФ заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Названы страны - лидеры по популярности у самостоятельных туристов

"У 30% сервисов по бронированию отелей, по состоянию на 2023 год, привязка к банковской карте не отстраивается согласно безопасному протоколу (механизм дополнительной проверки платежа посредством ввода разового кода из смс — ред). То есть одна треть систем бронирования отелей не обеспечивает сохранность данных", — сказала Михалева.

Она призвала туристические компании, делающие ставку на цифровизацию, обратить внимание на соблюдение правовых норм и использование безопасных технологий работы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.